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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#Filistin
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 18:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede Gazze'de yaşananlar ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in yaptığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İSRAİL İŞLENEN SUÇLARIN HESABINI ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE VERMELİ"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

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GUTERRES’E TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Guterres’e, İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100’ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres’in Refah Sınır Kapısı’nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#Filistin

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