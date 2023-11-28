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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...
İsrail merkezli Jesuralem Post gazetesi Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ın İsrailli rehineler ile görüştüğünü yazdı. Haberde görüşmenin rehinelerin tutulduğu tüneller ve yeraltı sığınaklarında gerçekleştirildiği iddiasına yer verildi.
İsrail Adalet Bakanlığı, 50 ismin yer aldığı listeyi yayımladı. Filistinli aktivist Ahed Tamimi, İsrail'in 'serbest bırakılmaya uygun' olarak tanımladığı mahkumlar listesine eklediği 50 Filistinli kadından biri oldu. Dünya tarafından "Filistin'in cesur kız" olarak tanınan ve Filistin direnişinin önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tamimi geçtiğimiz haftalarda İsrail güçleri tarafından tutuklanmıştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı, tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes de dahil olmak üzere Gazze'deki son gelişmeleri görüşmek üzere aradı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada Austin'in İsrail'e "Gazze'ye yapılan insani yardımın artması gerektiğini" yinelediği ve "devlet ve devlet dışı aktörlere mevcut çatışmayı genişletmekten kaçınmaları" çağrısında bulunduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, dünya liderlerinin Gazze'deki mevcut ateşkesin kalıcı bir ateşkes haline gelmesi için "güçlü ve acil bir şekilde" çalışması gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta İsrail'i ziyaret edeceğini, ABD'nin Gazze'deki geçici ateşkesi daha da uzatmanın ve daha fazla rehineyi serbest bırakmanın bir yolunu bulmayı umduğunu söyledi.
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail-Hamas savaşının başlangıcından bu yana 57 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. New York merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş, yaptığı açıklamada, İsrail-Gazze savaşının ilk ayının, CPJ'nin 1992'de gazeteci ölümlerini belgelemeye başlamasından bu yana gazeteciler için en ölümcül ay olduğunu söyledi.
İsrail Ordu Radyosu'nun İsrail başbakanlığının ofisine dayandırdığı haberine göre İsrail hükümeti, Hamas ile imzalanan uzatılmış ateşkes anlaşması kapsamında Salı günü serbest bırakılması beklenen rehinelerin listesini aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, X platformunda yayınlanan açıklamasında hem İsrail hem de Filistin halkının "uzun vadeli güvenliğini garanti altına almanın tek yolunun" iki devletli çözüme ulaşmak olduğunu söyledi.
Aksa Tufanı Operasyonu'nu engelleyemediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Netanyahu siyasi hayatının en zor dönemini geçiriyor. Bu durumu mercek altına alan Foreign Policy dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.
'Netanyahu İktidarı Nasıl Tutmayı Planlıyor?' sorusunu soran ABD'li dergi 'Hamas saldırısı siyasi duruşunu yerle bir etti ama Bibi'nin bir hayatta kalma stratejisi var' dedi. Yazıda yaklaşık on yıl boyunca Netanyahu'nun danışmanı olarak çalışan siyasi yorumcu Aviv Bushinsky'nin şu sözlerine yer verildi;
'Askeri harekatın iyi geçeceğini umuyor ve ülkeyi iyileştirecek en iyi şey olarak zamana güveniyor.'
'Kısa vadede Netanyahu siyaset ve savaşla ilgili bir aksiyomdan faydalanıyor gibi görünüyor: Savaş devam ederken bir lideri deviremezsiniz' diyen FP, Kanal 12'nin kıdemli yorumcusu Amnon Abramovich'in hayatta kalma kaygılarının Netanyahu'yu savaşı stratejik olarak gerekli olanın ötesine uzatmaya sevk edebileceğini söylediğini aktardı.
Yazıda 'Netanyahu geçtiğimiz ay Ulusal Birlik partisinden güçlü güvenlik referanslarına sahip iki muhalif figürü savaş kabinesine çekerek hayatta kalmasını garantilemiş görünüyor: Benny Gantz ve Gadi Eisenkot. Bu, Netanyahu ve ortaklarının bunu İsrail'i yok edeceklere karşı geniş bir ulusal hayatta kalma kampanyası olarak sunmalarına yardımcı oluyor' ifadelerine yer verildi.
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelere karşılık olarak 33 Filistinli tutukluyu daha serbest bıraktı. Böylece Cuma gününden bu yana serbest bırakılan Filistinli tutuklu sayısı 150'ye yaklaştı.