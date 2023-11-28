Foreign Policy Netanyahu'nun hayatta kalma planını yazdı

Aksa Tufanı Operasyonu'nu engelleyemediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Netanyahu siyasi hayatının en zor dönemini geçiriyor. Bu durumu mercek altına alan Foreign Policy dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.





'Netanyahu İktidarı Nasıl Tutmayı Planlıyor?' sorusunu soran ABD'li dergi 'Hamas saldırısı siyasi duruşunu yerle bir etti ama Bibi'nin bir hayatta kalma stratejisi var' dedi. Yazıda yaklaşık on yıl boyunca Netanyahu'nun danışmanı olarak çalışan siyasi yorumcu Aviv Bushinsky'nin şu sözlerine yer verildi;





'Askeri harekatın iyi geçeceğini umuyor ve ülkeyi iyileştirecek en iyi şey olarak zamana güveniyor.'





'Kısa vadede Netanyahu siyaset ve savaşla ilgili bir aksiyomdan faydalanıyor gibi görünüyor: Savaş devam ederken bir lideri deviremezsiniz' diyen FP, Kanal 12'nin kıdemli yorumcusu Amnon Abramovich'in hayatta kalma kaygılarının Netanyahu'yu savaşı stratejik olarak gerekli olanın ötesine uzatmaya sevk edebileceğini söylediğini aktardı.

Yazıda 'Netanyahu geçtiğimiz ay Ulusal Birlik partisinden güçlü güvenlik referanslarına sahip iki muhalif figürü savaş kabinesine çekerek hayatta kalmasını garantilemiş görünüyor: Benny Gantz ve Gadi Eisenkot. Bu, Netanyahu ve ortaklarının bunu İsrail'i yok edeceklere karşı geniş bir ulusal hayatta kalma kampanyası olarak sunmalarına yardımcı oluyor' ifadelerine yer verildi.