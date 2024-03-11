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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Al Nahyan ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideri Al Nahyan ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 22:11

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Al Nahyan’ın Ramazan-ı Şerif’ini de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan’ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan

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