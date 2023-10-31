Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Öğrenciye kredi-burs desteği artıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Tek bir öğrencimizi açıkta bırakmamak için yurtlarımızın kapasitesini artırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini bin 250 liradan 2 bin TL'ye, yüksek lisans için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye, doktora öğrencileri için 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıyoruz.

"DEPREMZEDELERİMİZİ İHMAL ETMİYORUZ"

Depremzedelerimizi ihmal etmiyoruz. 200 bin konutun inşası devam ediyor. Yapımı biten konutları teslim ediyoruz. Sene sonuna kadar 40 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Yerinde dönüşüm projelerimizle ilgili kredi ve hibe turlarını güncellemiştik. 235 bin kardeşimizin başvurduğu projeyi de hızlıca hayata geçiriyoruz. Deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize yönelik yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200 bin TL ile 700 bin TL arasında faizsiz kredi sağlayacağız. Enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.