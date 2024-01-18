Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

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Daha önce 26 belediye başkan adayı açıklanan AK Parti'de 48 adayı daha belli oldu. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ise Hamza Dağ gösterildi.

Gözden Kaçmasın AK Parti'nin 48 belediye başkan adayı belli oldu Haberi görüntüle

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nden “Profesör" payesi aldı.

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Siyasi hayatı “Ülkü Ocakları`nda” başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Gözden Kaçmasın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama Haberi görüntüle

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre’de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

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2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023’teki 4. Olağanüstü Kongre’de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

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Hamza Dağ evli ve 4 çocuk babasıdır.