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Son dakika... AK Parti'nin 48 belediye başkan adayı belli oldu: İşte isim isim tam liste...

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Yerel Seçim#Aday
Son dakika... AK Partinin 48 belediye başkan adayı belli oldu: İşte isim isim tam liste...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 15:07

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Hamza Dağ olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...

ANKARA

TURGUT ALTINOK

İZMİR

HAMZA DAĞ

ADANA
ADANA

FATİH MEHMET KOCAİSPİR

ADIYAMAN
ADIYAMAN

ZİYA POLAT

AKSARAY
AKSARAY

EVREN DİNÇER

AFYONKARAHİSAR

HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY

AMASYA
AMASYA

MEHMET UYANIK

ANTALYA

HAKAN TÜTÜNCÜ

ARDAHAN
ARDAHAN

YUNUS BAYDAR

AĞRI
AĞRI

MEHMET SALİH AYDIN

BAYBURT
BAYBURT

METE MEMİŞ

BİLECİK
BİLECİK

MUSTAFA YAMAN

BURDUR
BURDUR

MEHMET ŞİMŞEK

BOLU
BOLU

MUHAMMED EMİN DEMİRKOL

ÇORUM
ÇORUM

HALİL İBRAHİM AŞKIN

DİYARBAKIR

MEHMET HALİS BİLDEN

GAZİANTEP

FATMA ŞAHİN

GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE

ERCAN ÇİMEN

HATAY

MEHMET ÖNTÜRK

HAKKARİ
HAKKARİ

İSMET ÖLMEZ

IĞDIR

ÜLKÜ ÖCAL

KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ

FIRAT GÖRGEL

KARABÜK

ÖZKAN ÇETİNKAYA

KAYSERİ

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

KARAMAN
KARAMAN

MEVLÜT AKGÜN

KIRIKKALE

MEHMET SAYGILI

KIRŞEHİR

OSMAN ARSLAN

KİLİS
KİLİS

REŞİT POLAT

KONYA

UĞUR İBRAHİM ALTAY

KÜTAHYA

KAMİL SARAÇOĞLU

MARDİN

ABDULLAH ERİN

MUŞ
MUŞ

FEYAT ASYA

NEVŞEHİR

MEHMET SAVRAN

NİĞDE

EMRAH ÖZDEMİR

SAKARYA
SAKARYA

YUSUF ALEMDAR

SİVAS

HİLMİ BİLGİN

ŞANLIURFA

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL

SİİRT

EKREM OLĞAÇ

TEKİRDAĞ

CÜNEYT YÜKSEL

TRABZON

AHMET METİN GENÇ

TUNCELİ
TUNCELİ

ERKAN EROĞLU

UŞAK

MEHMET ÇAKIN

VAN

ABDULAHAT ARVAS

YOZGAT

CELAL KÖSE

BATMAN

ADİL SEBATİ CEYLAN

MALATYA

SAMİ ER

ŞIRNAK

MEHMET YARKA

ZONGULDAK

ÖMER SELİM ALAN

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineANKARA
timelineİZMİR
timelineADANA
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