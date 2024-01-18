Son dakika... AK Parti'nin 48 belediye başkan adayı belli oldu: İşte isim isim tam liste...

Güncelleme Tarihi:
İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...
TURGUT ALTINOK
HAMZA DAĞ
FATİH MEHMET KOCAİSPİR
ZİYA POLAT
EVREN DİNÇER
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
MEHMET UYANIK
HAKAN TÜTÜNCÜ
YUNUS BAYDAR
MEHMET SALİH AYDIN
METE MEMİŞ
MUSTAFA YAMAN
MEHMET ŞİMŞEK
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
HALİL İBRAHİM AŞKIN
MEHMET HALİS BİLDEN
FATMA ŞAHİN
ERCAN ÇİMEN
MEHMET ÖNTÜRK
İSMET ÖLMEZ
ÜLKÜ ÖCAL
FIRAT GÖRGEL
ÖZKAN ÇETİNKAYA
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
MEVLÜT AKGÜN
MEHMET SAYGILI
OSMAN ARSLAN
REŞİT POLAT
UĞUR İBRAHİM ALTAY
KAMİL SARAÇOĞLU
ABDULLAH ERİN
FEYAT ASYA
MEHMET SAVRAN
EMRAH ÖZDEMİR
YUSUF ALEMDAR
HİLMİ BİLGİN
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
EKREM OLĞAÇ
CÜNEYT YÜKSEL
AHMET METİN GENÇ
ERKAN EROĞLU
MEHMET ÇAKIN
ABDULAHAT ARVAS
CELAL KÖSE
ADİL SEBATİ CEYLAN
SAMİ ER
MEHMET YARKA
ÖMER SELİM ALAN