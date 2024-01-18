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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama

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#AK Parti#Ankara#Turgut Altınok
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınoktan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 16:36

AK Parti'de 48 belediye başkan adayının tanıtım toplantısı bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleşti. Ankara adayının Turgut Altınok olduğu duyuruldu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok açıklamalarda bulundu.

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Altınok'un konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, il ittifakımıza, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e BBP Başkanı Mustafa Destici Bey'e teşekkür ediyorum. Ankaralıların aday olmamızla ilgili ciddi bir talep oldu.  Herkesin hizmetkarı olacağız. Vatandaşımızın vereceği karara saygı göstereceğiz. Ankara'yı eserlerle hizmetlerle öreceğiz. Bu hizmetlerimizi yakında açıklayacağız. İkinci yüzyılda başkentimizi nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak.

Verdiğimiz her sözü yapacağız, vermediğimiz vaatlerimiz de olacak. 21. Yüzyılın dünya başkenti yapacağımız projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınoktan ilk açıklama

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'HAZIRIZ, KARARLIYIZ'

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok, sosyal medyadan 'Hazırız, kararlıyız. Ankara için ilk günkü aşkla' paylaşımında bulundu.

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#AK Parti#Ankara#Turgut Altınok

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