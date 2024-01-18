AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama

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Altınok'un konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, il ittifakımıza, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e BBP Başkanı Mustafa Destici Bey'e teşekkür ediyorum. Ankaralıların aday olmamızla ilgili ciddi bir talep oldu. Herkesin hizmetkarı olacağız. Vatandaşımızın vereceği karara saygı göstereceğiz. Ankara'yı eserlerle hizmetlerle öreceğiz. Bu hizmetlerimizi yakında açıklayacağız. İkinci yüzyılda başkentimizi nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak.

Verdiğimiz her sözü yapacağız, vermediğimiz vaatlerimiz de olacak. 21. Yüzyılın dünya başkenti yapacağımız projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

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'HAZIRIZ, KARARLIYIZ'



AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok, sosyal medyadan 'Hazırız, kararlıyız. Ankara için ilk günkü aşkla' paylaşımında bulundu.