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Son dakika... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşecek

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#Kılıçdaroğlu#CHP#HDP
Son dakika... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 11:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün HDP ile görüşecek. Kılıçdaroğlu'nun saat 12.00'de HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesi bekleniyor.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12.00’de HDP'yi ziyaret edecek.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine ilişkin detayları aktardı...

Görüşme netlik kazandı, bugün saat 12'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı TBMM'deki makamında ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları'nın olduğu heyet basın toplantısı düzenleyecek. Bu görüşmenin 18 Mart'ta olması bekleniyordu ancak sonrasında tartışmalara neden olmuştu. Çanakkale Zaferi'nin olduğu günde yapılması nedeniyle eleştiriler almıştı. Görüşmenin ertelendiği açıklanmış ve tarih netleşmemişti. Geçtiğimiz dakikalarda netleşmiş oldu.

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#Kılıçdaroğlu#CHP#HDP

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