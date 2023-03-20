Son dakika... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşecek

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12.00’de HDP'yi ziyaret edecek.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine ilişkin detayları aktardı...

Görüşme netlik kazandı, bugün saat 12'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı TBMM'deki makamında ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları'nın olduğu heyet basın toplantısı düzenleyecek. Bu görüşmenin 18 Mart'ta olması bekleniyordu ancak sonrasında tartışmalara neden olmuştu. Çanakkale Zaferi'nin olduğu günde yapılması nedeniyle eleştiriler almıştı. Görüşmenin ertelendiği açıklanmış ve tarih netleşmemişti. Geçtiğimiz dakikalarda netleşmiş oldu.