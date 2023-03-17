Kılıçdaroğlu: Ziyaretin ertelenmesini HDP'ye sorun

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Öztunç eşlik etti. MYP heyetinde ise Genel Başkan Remzi Çayır'ın yanı sıra Genel Sekreter Haşim Yanar, Genel Başkan Yardımcıları Ali Saraçoğlu ve Mukaddes Demirci yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Remzi Çayır ile güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'nin güncel sorunlarını masaya yatırdıklarını söyleyerek, "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşlarıyla beraber, en azından bir masanın etrafında bir araya gelmek, bir kahve içmek benim açımdan da ufkumun büyüklüğü açısından da son derece değerli. Bundan sonra da uygun ortamlar olduğunda tekrar bir araya geleceğiz, konuşacağız" dedi.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesinin sorulması üzerine, "Onu bana sormayacaksınız arkadaşlar, onu ev sahibine soracaksınız" dedi.Kılıçdaroğlu Hatay Valisi ve Hatay İl Sağlık Müdürünün AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etmesine ilişkin de "Yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. 50 bin kişi ülkede hayatını kaybediyor. Allah rızası için bir kişi sorumluluk alır. Vicdanen bir kişi bile 'Benim istifa etmem lazım. Ben bunu beceremedim. Bunu yapamadım. Burada benim de sorumluluğum var' demedi. Ne diye istifa ediyorlar? Yeniden siyasete girmek için, girsinler" dedi.