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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.01.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... AFAD ve Kandilli duyurdu: Çanakkale ve İzmir'de deprem

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Son dakika... AFAD ve Kandilli duyurdu: Çanakkale ve İzmir'de deprem
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Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi. İzmir'de yaşanan depremin ardından Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.

İZMİR DEPREMİNİN YAŞANDIĞI BÖLGE

Son dakika... AFAD ve Kandilli duyurdu: Çanakkale ve İzmirde deprem


ÇANAKKALE DEPREMİNİN YAŞANDIĞI BÖLGE
Son dakika... AFAD ve Kandilli duyurdu: Çanakkale ve İzmirde deprem


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