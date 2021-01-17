Son dakika... Elazığ'da deprem

Bir süredir depremlerin devam ettiği Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni bir deprem daha yaşandı. Saat 12:24'te 4.1 büyüklüğünde deprem oluştu. AFAD'ın verilerine göre deprem 17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

VALI YIRIK: OLUMSUZLUK YAŞANMADI



Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.



Vali Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.