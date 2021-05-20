MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 'Çakarlı maganda' Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilip tahliye edildi
GeriGündem Son dakika... 'Çakarlı maganda' Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilip tahliye edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Büşra ÇOBAN / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... 'Çakarlı maganda' Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilip tahliye edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal’ın yargılandığı davada karar çıktı. Dadaş Aras son duruşmada şikayetinden vazgeçti, 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen Uysal, tahliye edildi. Aras, şikayetinden vazgeçmesine gerekçe olarak da Uysal'ın ailesinin gelip özür dilemesini gösterdi ve ''Oğullarının pişman olduğunu söylediler'' dedi. Aras, Uysal'ın ailesinden SMA'lı hastalar için 30 bin TL bağış yapmasını istediklerini, onların da kabul ettiğini söyledi.

Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Çakarlı maganda tartıştığı sürücüyü bıçaklamıştı Muhammet Enes Uysala istenen ceza belli oldu
Çakarlı maganda tartıştığı sürücüyü bıçaklamıştı! Muhammet Enes Uysal'a istenen ceza belli oldu

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever de şu bilgileri paylaştı:
''Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Hadımköy’de yaşanmıştı olay. Aralarında çıkan tartışma sonucunda 6 yerinden bıçaklamıştı. Bugün mahkemede ilginç bir gelişme yaşandı. Muhammed Enes Uysal’ın bıçakladığı Dadaş Aras, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi mahkeme heyetine. Gerekçe olarak da Muhammed Enes Uysal’ın ailesinin kendi evine gelerek özür dilediğini, oğullarının pişman olduğunu söylediğini belirtti. Akabinde de biz de onlardan SMA’lı hastalara yardım etmelerini istedik, kaybolan 30 bin TL’min karşılığı olarak. Bağış olarak 30 bin TL’yi SMA hastalarına yatırdıkları için şikayetimizden vazgeçtik dedi. Mahkeme heyetinde bu ifade çok etkili oldu elbette. Bu sebeple mahkeme heyeti 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Muhammed Enes Uysal’a kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hüviyetinden alıkoyma suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi ve bu kararla birlikte tahliyesine hükmetti.''

Çakarlı saldırgan davasında şok sözler: İnsanlar adam öldürüyorlar diye bağırdılar…
Çakarlı saldırgan davasında şok sözler: İnsanlar 'adam öldürüyorlar' diye bağırdılar…

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi