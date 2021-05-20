Son dakika... 'Çakarlı maganda' Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilip tahliye edildi

Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever de şu bilgileri paylaştı:

''Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Hadımköy’de yaşanmıştı olay. Aralarında çıkan tartışma sonucunda 6 yerinden bıçaklamıştı. Bugün mahkemede ilginç bir gelişme yaşandı. Muhammed Enes Uysal’ın bıçakladığı Dadaş Aras, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi mahkeme heyetine. Gerekçe olarak da Muhammed Enes Uysal’ın ailesinin kendi evine gelerek özür dilediğini, oğullarının pişman olduğunu söylediğini belirtti. Akabinde de biz de onlardan SMA’lı hastalara yardım etmelerini istedik, kaybolan 30 bin TL’min karşılığı olarak. Bağış olarak 30 bin TL’yi SMA hastalarına yatırdıkları için şikayetimizden vazgeçtik dedi. Mahkeme heyetinde bu ifade çok etkili oldu elbette. Bu sebeple mahkeme heyeti 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Muhammed Enes Uysal’a kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hüviyetinden alıkoyma suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi ve bu kararla birlikte tahliyesine hükmetti.''

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