Son dakika haberi... Çakarlı şehir eşkıyası tutuklandı! İfadesi şoke etti
İstanbul Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes Uysal (20) tutuklandı. Bu arada Uysal'ın Emniyet ifadesinde ''Telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi'' dediği öğrenildi.
Hadımköy'de çakarlı aracıyla önünü kestiği şahsa tehditler savuran ardından sırtından 5 kez bıçaklayan zanlının polisteki ifadesi ortaya çıktı.
Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi.
Muhammed Enes Uysal'a Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirilen şüpheli Uysal, savcılıkta ifade vermesinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Gaziosmanpaşa nöbetçi sulh ceza hakimliği de şüpheli Muhammed Enes Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Uysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalanmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti.
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