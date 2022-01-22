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Son dakika: Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

#Deprem#Bursa#AFAD
Son dakika: Bursada 3.7 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, Bilecik'te de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.13'de Bursa'nın Yenişehir ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Afşar köyünde yerin 7,4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bilecik'te de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

 

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