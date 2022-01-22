Son dakika: Bursa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.13'de Bursa'nın Yenişehir ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Afşar köyünde yerin 7,4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bilecik'te de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 22, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Yenisehir (Bursa)
Tarih-Saat : 22.01.2022, 14:13:45 TSİ
Enlem : 40.2816 N
Boylam : 29.6661 E
Derinlik : 7.74 km
Detay : https://t.co/FUEHb4dKJY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi