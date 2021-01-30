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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 00:09 | Son Güncelleme:

Son dakika! Boğaziçi'ndeki çirkin olayda flaş gelişme: 4 gözaltı

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Son dakika! Boğaziçi'ndeki çirkin olayda flaş gelişme: 4 gözaltı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

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