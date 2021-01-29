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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 19:44 | Son Güncelleme:

Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı

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Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

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