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Haber Giriş: 31.07.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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YERLEŞİM ALANINA 150 METRE UZAKLIKTA

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Son dakika: Bodrumda yeni yangın Yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

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