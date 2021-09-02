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Gündem
Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), DHA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Son dakika! Bodrum ve Milas'ta orman yangını

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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, "Muğla, Milas ve Bodrum’da çıkan orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter ile müdahale ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Son dakika Bodrum ve Milasta orman yangını

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Tuncelideki 5 yangından 4ü söndürüldü
Tunceli'deki 5 yangından 4'ü söndürüldü

 

Son dakika Bodrum ve Milasta orman yangını

BODRUM'DA DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bodrum ilçesi Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi. 

Son dakika Bodrum ve Milasta orman yangını

İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yangına müdahale edilmeye başlandı.

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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Muğla, Milas ve Bodrum’da çıkan orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter ile müdahale ediyoruz" denildi.

 

 

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