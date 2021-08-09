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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) -
Haber Giriş: 09.08.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bodrum ve Milas yangınlarının ardından yürek dağlayan görüntüler! Tamamen kül oldu

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Son dakika... Bodrum ve Milas yangınlarının ardından yürek dağlayan görüntüler! Tamamen kül oldu

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından zarar gören ormanlık alanlar dron ile görüntülendi. Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer, "Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket" dedi.

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  • Bodrum ve Milasta yanan alanlar dronla havadan görüntülendi
  • Bodrum ve Milasta yanan alanlar dronla havadan görüntülendi
  • Bodrum ve Milasta yanan alanlar dronla havadan görüntülendi
  • Bodrum ve Milasta yanan alanlar dronla havadan görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Bodrum ve Milas'ta yanan binlerce hektar ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.

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Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflardaki, geçmişte yemyeşil olan binlerce hektar alanın kapkara hali yürekleri dağladı.

Son dakika... Bodrum ve Milas yangınlarının ardından yürek dağlayan görüntüler Tamamen kül oldu

"BOL BOL AĞLADIM"

Yangın felaketinin yaşandığı Aşağı Mazı, Çökertme Sahili, Çökertme Köyü, Gökbel Yokuşu, Mazı İnce Yalı, Yeniköy, Yukarı Mazı bölgelerini görüntüleme amaçlı 6 gün dolaştığını belirten Tezer, "Dron ile hava fotoğrafları, videoları çektim. İki saat üzeri video, yüzlerce fotoğraf arşivledim. Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket. Bizleri bu duruma düşürenleri değil bizler, torunlarımız dahi anacak, unutmayacak" dedi.

Son dakika... Bodrum ve Milas yangınlarının ardından yürek dağlayan görüntüler Tamamen kül oldu

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