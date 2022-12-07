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Son dakika... Beştepe'de Anayasa toplantısı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Beştepe#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 16:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Anayasa toplantısı yapılıyor. Toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katılıyor.

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Başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin imzasına açılmıştı.Şu sırada da Ankara'da anayasa ile ilgili bir toplantı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katılıyor.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, toplantıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Cumhurbaşkanlığı'nda anayasa konusunda kritik bir toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıda başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme ve bunun yanında ailenin yapısının korunmasına yönelik anayasa değişikliğine dair düzenleme konuşuluyor. Peki kimler katılıyor bu toplantıya? Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkan vekilleri Özlem Zengin, Yılmaz Tunç, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un da toplantıda hazır bulunduğunu söyleyelim. Oldukça yakından inceleniyor o teklif. Çünkü geçtiğimiz günlerde AK Parti grubunda imzaya açılmıştı. Son kez gözden geçiriliyor ve önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na anayasa değişikliği teklifi olarak sunulmasını bekliyoruz."

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#Ankara#Beştepe#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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