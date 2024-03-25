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Son dakika… Belçika’da terör provokasyonu

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#PKK#Belçika#Nevruz
Son dakika… Belçika’da terör provokasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 01:39

Son dakika haberine göre; PKK sempatizanları Türk caddelerinde slogan attı ve çatışma çıkarttı. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, "Türklerin yoğun yaşadığı bölgeye terör elebaşı bayraklarıyla insanlarımızı provoke etmek için konvoy düzenlediler. Bir Türk asıllı vatandaşımız tepki gösterince arabadan inip darp ediyorlar" açıklamasını yaptı.

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CNN Türk canlı yayınına bağlanan Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, olayı şöyle anlattı:

Olay saat Belçika saatiyle öğleden önce 11.00 itibariyle meydana geldi. Nevruz kutlaması oluyor. Türklerin yoğun yaşadığı bölgeye terör elebaşı bayraklarıyla insanlarımızı provoke etmek için konvoy düzenlediler. Bir Türk asıllı vatandaşımız tepki gösterince arabadan inip darp ediyorlar.  Böyle bir provokasyona vatandaşlarımız sessiz kalmadılar. Birkaç saat sonra tekrar konvoy yapmaya geliyorlar. Belçika polis ve makamları gerekli korumayı sağladılar. Kriz masası kuruldu. Bu bölgede yaşayan insanlarımıza sükûnet dileyebiliriz evlerine dönsünler.

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#PKK#Belçika#Nevruz

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