Son dakika… Belçika’da terör provokasyonu

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CNN Türk canlı yayınına bağlanan Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, olayı şöyle anlattı:

Olay saat Belçika saatiyle öğleden önce 11.00 itibariyle meydana geldi. Nevruz kutlaması oluyor. Türklerin yoğun yaşadığı bölgeye terör elebaşı bayraklarıyla insanlarımızı provoke etmek için konvoy düzenlediler. Bir Türk asıllı vatandaşımız tepki gösterince arabadan inip darp ediyorlar. Böyle bir provokasyona vatandaşlarımız sessiz kalmadılar. Birkaç saat sonra tekrar konvoy yapmaya geliyorlar. Belçika polis ve makamları gerekli korumayı sağladılar. Kriz masası kuruldu. Bu bölgede yaşayan insanlarımıza sükûnet dileyebiliriz evlerine dönsünler.