Son dakika... Başsavcılıktan TTB davanamesi: Fincancı ve yönetiminin görevden alınması istendi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne TTB'nin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname gönderildi. Davanamede, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın internet üzerinden PKK terör örgütünü destekleyici yayın yapan kanala, 19 Ekim 2022 tarihinde TTB Merkez Konseyi Başkanı sıfatıyla canlı bağlantı yaptığı belirtildi. Söz konusu kanalın PKK'nın propagandasını yaptığına ilişkin 13 farklı soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, sözde kimyasal silahla öldürüldüğü iddia edilen PKK'lı teröristin, 24 Ağustos 2022 tarihinde hastalık sonucu ölen kişi olduğunun belirlendiği aktarıldı. Fincancı'nın gerçekleştirdiği canlı bağlantıda PKK'nın illegal faaliyetlerinin, legal ve sözde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla mağdur şekilde gösterilmeye çalışıldığı, Fincancı'nın konuşmanın sonunda "Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca" diyerek örgüt yanlısı söylemde bulunduğu bildirildi.



Dava konusu talep şöyle aktarıldı:



"Davalının disiplin yönünden Türk Tabipleri Birliği Meslek Etiği Kuralları'nın 7'nci maddesi ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5/3'üncü maddesi kapsamında tedbirler uygulanması gerektiği; ancak söz konusu disiplin sürecinin adli ve idari süreçten bağımsız ilerlemesi gerektiği, davalı hakkında adli sürecinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve yukarıdaki gerekçelerle davalının eyleminin Türk Tabipleri Birliği Meslek Odası'nın faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği anlaşılmakla, davalılar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur'un görevlerine Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun ek 2'nci maddesinin 2'nci fıkrası gereğince son verilmesine, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesine, karar verilmesi kamu adına talep ve dava olunur."

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"KANALIN PKK İLE BAĞLANTISINI BİLMİYORDUM"

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'Terör propagandası yapmak' suçundan tutuklanan TTB Başkanı Fincancı, savcılıkta verdiği ifadesinde, 19 Ekim 2022'de bir konferansa katılmak için Almanya'nın Berlin şehrinde bulunduğunu, tanımadığı bir kişinin canlı bağlantı için kendisine telefonla ulaştığını söyledi.

Bu kanalın PKK ile bir irtibatını bilmediğini ifade eden Fincancı, "18 Ekim 2022 tarihinde Almanya'da Roza Lüksemburg Vakfının 'Cezaevi ve İnsan Hakları' konulu bir konferansında, o ortamda tanıştığım bir meslektaşım, içinde bulunduğum hekim arkadaşlarıma bir video gösterdi. Bizler bu videoyu izleyip karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Benim canlı yayında yaptığım bağlantı öncesinde, video hakkında böyle bilgi sahibi oldum. Bana sormuş olduğunuz incelenen görüntüler kapsamındaki kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum, bir ön değerlendirmedir. 18 Ekim 2022 tarihinde hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesi ile 19 Ekim 2022 tarihinde canlı bağlantıya çağrılmam arasında bir irtibat yoktur. Benim yaptığım bu ön değerlendirmede de herhangi bir kurum ve kuruluşa müracaatımız olmuyor. Uluslararası Cenevre Sözleşmesi'nde bir araştırma yapılması için devletler tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Yine ekranda görünen kulaklık ile yapmış olduğum bağlantıda ben karşıda sadece spikerin yüzünü görmekteydim. Benim haricen bir cep telefonuyla bir görüşmem olmadı. Doğrudan Skype üzerinden bağlandım. Kapatmam suretiyle bağlantım sonlandı. Kalmış olduğum otelin odasında otelin interneti ile bu bağlantıyı sağladım. Benim bundan önce herhangi bir kanalda kimyasal silah kullanımına ilişkin canlı bağlantım olmamıştır" dedi.

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Kimyasal silahlar üzerine TTB bünyesinde oluşturulan, Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin de aralarında bulunduğu 20 branş derneği tarafından, 'Kimyasal Silahlar Gösteri Kontrol Ajanları' ve 'Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunlarını Değerlendirme Raporu' isimli 2 ayrı kitabın hazırlanmasında aktif rol aldığını belirten Fincancı, "Soruşturma konusu olayla ilgili olarak kimyasal gazlara ilişkin biber gazı, siyen gazı, siyester ve göz yaşartıcı gazlar nedeniyle yaşanan olaylara ilişkin otopsilere katılmışlığım vardır. Bu olaylara ilişkin örnek almışlığımız da vardır. Yine bu konuda otopsisi önce yapılıp değerlendirme için bize başvurulduğu durumlar da vardır" ifadelerini kullandı.

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"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımadığını da aktaran Fincancı, "Yine söz konusu yayın kuruluşunun PKK silahlı terör örgütüyle irtibatlı ve geçmiş haberlerini, yayınlarını bilmiyorum. Çünkü ben hiç Haber izlemeyen, hatta kendi bağlantı yaptığım programları da sonrasında izlemeyen bir insanım. Yakın dönemde TTB görevim ve otopsili pek bir olay olmadığı için aranmamıştım. Ancak Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda bulunduğum dönemde hak ihlallerinden dolayı daha sık aranıyor ve haber niteliği paylaşımlar ve adli tıp içerikli bilgime danışılıyordu. Ben salı gecesi saat 01.00 sularında TTB'ni Merkez Konseyi toplantısı bitiminde ikametgahımda iken o gecenin sabahı 06.00 sularında kolluk birimleri tarafından gözaltına alındım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.