Son dakika... Bakan Bozdağ'dan TTB açıklaması: Yeni bir hazırlık yapıyoruz

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Türk Tabipleri Birliği’nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması yaptıklarını duyuran Bakan Bozdağ, “Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz'' dedi.

TÜRK İSMİ ÇIKARILACAK

Bozdağ, ''Sayın Cumhurbaşkanımız da kabine sonrası açıklamasında ifade etti. Biz bu konuda biz düzenleme yapacağız. Mimar, mühendisler, tabipler... İkisiyle ilgili bir çalışmamız var. Türk ismi çıkarılacak. Anayasa değil de yasa değişikliği. Çalışmaya yeni başladık. Şimdi ilgili bakanlıklardan bir komisyon kuruldu çalışıyorlar. Anayasa zaten bu konuda çok net. 135’inci maddesi amaçları dışında faaliyetlerde bulunamayacağı, bulunacaklarla ilgili neler yapılabileceğini, kanunla düzenleneceğini çok açık bir şekilde ifade ediyor” dedi.

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"KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Bozdağ, "Türk Tabipler Birliği (TTB) tabi adında Türk var ama bugüne kadar söylemlerine bakarsak taşıdığı ada layık bir faaliyet göstermiyor. Daha ziyade terör örgütlerinin ağzını kullandığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. TTB’yi, PKK veya başka bir terör örgütünün propaganda aracı haline getirmesi kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira edecek, Türkiye’ye, Türk milletine iftira edecek sonra da bu iftiralarla ilgili işlem başlayınca da ‘burası demokratik bir ülke değil mi’ diyecek. Hangi demokratik ülkede; Almanya’da, silahlı kuvvetleri, İngiliz silahlı kuvvetleri, Hollanda, kimyasal silah kullandığına dair bir takım iddiaları paylaş bakalım onlar ne yapıyorlar. Onlarda demokrasi var, hukuk var. Hukuk kısmı ayrı oraya girmem, hukuk gereği neyse onu değerlendirir. Ama onlardan bağımsız olarak söylediklerini kabul etmemiz mümkün değil. Esasında burada Türk tabiplerine büyük görev düşüyor. Türk tabipleri, bütün tabipleri temsil eden böylesine bir birliği terör örgütlerinin yanında konuşlandırmasına izin vermemelidir. Onların bu işi düzeltmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kabineye arz edeceğiz" dedi.

Gözden Kaçmasın TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Haberi görüntüle

FİNCANCI MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi.