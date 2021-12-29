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Son dakika! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz#Kadın Cinayeti

Ataşehir'de geçtiğimiz Kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mimar olarak çalışan Başak Cengiz'in 11 Kasım'da yolda yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede tutuklu şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse tutuklu şüpheli Boz, hakim karşısına çıkacak. 

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NE OLMUŞTU

Olay 11 Kasım'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli şahıs, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi. 

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Adliyeye sevk edilen Boz, hakimlikteki sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım" şeklinde savunma yaptı. Can Göktuğ Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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