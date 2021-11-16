Son dakika: Mimar Başak Cengiz'i canice öldürmüştü! İşte Can Göktuğ Boz'un dehşet koleksiyonu

Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı.