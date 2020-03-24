Son dakika: Balıkesir ve Bursa'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Balıkesir Bereketli ilçesi olarak açıkladığı 4.1 büyüklüğünde deprem, saat 12.20'de meydana geldi. Deprem Bursa'dan da hissedildi.



Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.