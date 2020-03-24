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Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:40,Son Güncelleme:/

Son dakika: Balıkesir ve Bursa'da korkutan deprem

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Son dakika: Balıkesir ve Bursa'da korkutan deprem
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Balıkesir'in Bereketli ilçesinde saat 12.20'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Balıkesir ve Bursa çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Balıkesir Bereketli ilçesi olarak açıkladığı 4.1 büyüklüğünde deprem, saat 12.20'de meydana geldi. Deprem Bursa'dan da hissedildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi için tıklayınız
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi için tıklayınız
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