Canlı son depremler listesi 24 Mart 2020: En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu?

Günün ilk saatlerinde meydana gelen son depremler sonrası pek çok vatandaşın gündemindeki konu, Kandilli Rasathanesi üzerinden yayımlanan son deprem listesi oldu. İran sınırında meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen son depremler dolayısıyla anlık olarak takip edilen 24 Mart son depremler haritası, sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Mart Salı günü nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi içerisinde yer alan noktalar hakkında bazı bilgiler



24 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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08:20:31 37.9565 35.1385 1.6 -.- 2.8 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE)

08:05:57 38.3950 39.1820 12.8 -.- 1.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)

07:03:09 38.3063 38.8398 3.4 -.- 2.0 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

06:59:30 38.2985 38.8123 3.1 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

06:58:28 38.6362 43.1563 4.1 -.- 2.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

06:43:00 37.0332 28.5652 5.0 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

06:33:24 37.4112 35.9048 16.6 -.- 1.2 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA)

06:24:46 37.4670 35.9995 4.2 -.- 2.4 -.- AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE)

06:17:14 39.1220 27.8163 9.2 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

06:13:42 38.4700 39.2227 3.3 -.- 0.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

06:11:57 38.3875 39.1475 5.2 -.- 0.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)

05:55:35 38.9498 26.9785 7.3 -.- 1.7 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR)

05:51:16 39.0998 27.7860 8.9 -.- 3.0 3.0 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

05:28:01 38.4113 39.2657 10.0 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

05:15:35 38.4727 39.3208 11.5 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG)

04:57:51 38.4127 39.2578 10.0 -.- 1.0 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

04:52:09 39.0605 27.8842 5.0 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

04:40:52 38.9665 27.9013 2.4 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

04:38:13 38.9655 27.8685 14.7 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

04:37:42 39.0435 27.8805 19.4 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

04:35:11 38.2503 38.8173 5.0 -.- 0.4 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

04:28:04 38.4025 39.2350 4.8 -.- 0.9 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)

04:12:04 38.7397 43.2365 5.0 -.- 1.4 -.- OZYURT-(VAN)

04:04:40 38.3992 39.1513 15.5 -.- 1.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

04:00:31 39.0368 27.8375 8.1 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

03:58:52 39.0095 27.8407 14.8 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

03:38:20 38.3852 31.7995 24.2 -.- 1.2 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA)

03:30:50 38.4148 39.2393 6.8 -.- 1.2 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

03:11:42 38.3768 39.1727 11.4 -.- 0.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)

03:02:47 38.9408 27.8808 8.8 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)

02:57:06 38.3740 39.1090 8.2 -.- 1.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)

02:25:43 39.4418 25.9063 15.8 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

02:04:05 38.8205 43.7382 5.4 -.- 1.3 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN)

01:51:53 36.4578 28.2968 8.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

01:33:08 38.3263 39.0093 5.2 -.- 1.2 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)

01:07:59 39.0475 27.7960 9.3 -.- 1.5 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)

01:01:20 36.2293 35.5683 21.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ

00:12:44 38.3287 39.0213 4.9 -.- 1.2 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)