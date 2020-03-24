Canlı son depremler listesi 24 Mart 2020: En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu?
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi 24 Mart Salı günü Elazığ ve Manisa'da yaşanan depremlerin ardından araştırılmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın son dakika deprem listesine göre Malatya'nın da içerisinde bulunduğu bazı illerde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin arından, En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, en son deprem listesi ve Türkiye geneli yaşanan depremin büyüklükleri
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Günün ilk saatlerinde meydana gelen son depremler sonrası pek çok vatandaşın gündemindeki konu, Kandilli Rasathanesi üzerinden yayımlanan son deprem listesi oldu. İran sınırında meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen son depremler dolayısıyla anlık olarak takip edilen 24 Mart son depremler haritası, sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Mart Salı günü nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi içerisinde yer alan noktalar hakkında bazı bilgiler
Hırvatistan'da dün meydana gelen depremde ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk öldü.
Başkent Zagreb'in merkez üssü olarak kaydedildiği 5,5 büyüklüğündeki depremde, ağır yaralanan kız çocuğunun kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybettiği bildirildi.Zagreb Çocuk Kliniği Merkezi Müdürü Goran Roic, başından yaralanan kız çocuğunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.
Başkentteki depremde 18 kişinin ağır yaralandığı, aralarında tarihi yapılar olmak üzere 250'den fazla binanın da hasar gördüğü kaydedildi.
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İran’ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Şuşter ilçesinde 22 Mart tarihinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şuşter ilçesinin Guriye bölgesi olan deprem yerel saatle 22.01'de kaydedildi.Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.