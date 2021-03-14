MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Soylu'nun acı günü... Annesi son yolculuğuna uğurlanıyor
GeriGündem Son dakika... Bakan Soylu'nun acı günü... Annesi son yolculuğuna uğurlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 14.03.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu'nun acı günü... Annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Soylu'nun acı günü... Annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
''Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle müşerref kılsın.  İnsanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır. Hizmetler devam ettiği müddetçe hayırla yad edilirler. Servet annemiz de böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüyor.''

Servet Soylu, burada kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.

Soylu’nun anne acısı
Soylu’nun anne acısı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bakan Soylunun annesi için taziye ilanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye ilanı
Süleyman Soylunun annesi Servet Soylunun cenazesi camiye getirildi
Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi