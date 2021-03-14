Soylu’nun anne acısı

Bakan Soylu haberi alır almaz hastaneye koştu. Hastaneye taziye için gelenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da vardı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

EYÜP SULTAN’A DEFNEDİLECEK

Soylu hastaneden annesini taşıyan cenaze aracıyla ayrıldı. Cenaze helallik için Gaziosmanpaşa’da bulunan aile evine götürüldü. Servet Soylu’nun cenazesi bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya başsağlığı dileğinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ ARADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu’yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak başsağlığında bulundu. Servet Soylu’ya Allah’tan rahmet dileyen CHP Lideri, Bakan Soylu ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. Twitter hesabından taziye mesajı yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soylu’yu telefonla da arayarak taziye dileklerini iletti.

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