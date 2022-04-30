Son dakika... Bakan Soylu'dan yola çıkacak vatandaşlara çağrı: Buradan sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Gerek toplu taşıma olsun, gerek bireysel araç sürüşü olsun tüm bunlarda tedbirleri en yüksek seviyede almaya çalıştık. Bayramdaki sloganımızın 'Bayramınız kemerli olsun' Elbetteki halkımızın tatil yapması en doğal hakkıdır ama yolda giderken dikkat etmek zorundayız. Şu tarihe kadar geçen yıla nazaran trafik kazası ölümlerinde biraz daha az seviyedeyiz. Bu yıl hakiketen çok ciddi tedbirler alındı ve iyi uyarılar yapıldı. 50 milyon vatandaşımızın cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Trafik kazalarının yüzde 22'si yaya. Yaya kazalarında yüzde 58'i yaya kaynaklı.

"LÜTFEN ARAÇ KULLANIRKEN CEP TELEFONU KULLANMAYINIZ"

Bu bayramda ve bu yıl bu uyarıları sürekli olarak gerçekleştireceğiz. Yaya kazalarına ciddi derecede bir kademe daha önem vermenin çabasında olacağız. Biz şu anda 100 binde 5 seviyelerinde yaya ölümleri... Bunu azaltabilmek için birkaç alanımız var. Hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi emniyet kemeri, muhakkak takılmalıdır. Buradan sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Tüm bunlarla birlikte bayramda yola çıkacak vatandaşlarımıza bir uyarımız daha var. İki saatte bir 10 dakika dinlenmek bize çok şey kaybettirmez, çok şey kazandırır.

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"BAZI BÖLGELERİMİZDE CİDDİ YAĞIŞLAR VAR"

Trafikte acemi olanların bayram trafiklerinde ve uzun yollarda çok daha dikkatli olması gerekir. Bunun yanı sıra bazı bölgelerimizde ciddi yağışlar var. Bu yağış nedeniyle sürücülerimizin yağışı dikkate alarak sürüş dikkatini ona göre değerlendirmesi lazım geldiğini belirtmek istiyorum. Yaklaşık 209 bin trafik personelimiz bayram boyunca çalışacağız. Kavuşacağımız kimseleri üzüntü içinde bırakmayalım. Bu esnada otobüsle seyahat eden vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum: Lütfen emniyet kemerinizi takınız. Buna riayet edilmesi lazım geldiğini düşünüyoruz.

"ACI HABERLERİMİZ HİÇ OLMASIN İSTİYORUZ"

Karadeniz'de Samsun'da trafik yoğunluğu söz konusu o da bugünkü maçtan dolayı olabilir. Akdeniz istikameti de normal gözüküyor. İstanbul'da çıkışlarda biraz yoğunluk var ama bu geçen yılki yoğunluklarla kıyaslanamayacak yoğunluk. Onun için vatandaşlarımızın rahat rahat ulaşmaları için güvenli trafik sloganımıza uymaları, bayramımız kemerli olsun anlayışının da ayrılmamamız gerekir. Acı haberlerimiz hiç olmasın istiyoruz.

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İşçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyoruz. Hepimiz 1 Mayıs'ta çalışıp emeğiyle beraber bizi büyüten annelerin babaların çocuklarıyız. Dolayısıyla bu bayram hepimizin bayramıdır.