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Son dakika... Bakan Muş açıkladı! Cumhuriyet tarihinde bir ilk

#İhracat#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı
Son dakika... Bakan Muş açıkladı Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını söyledi.

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Türkiye'nin ihracatındaki artış her geçen gün katlanarak devam ediyor. Başarılı ihracat politikasıyla dünyanın üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Türkiye bir günde yapılan ihracatta rekor kırdı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeyi sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu. Bakan Muş "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız" dedi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle: 

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