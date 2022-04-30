Son dakika... Bakan Muş açıkladı! Cumhuriyet tarihinde bir ilk

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Türkiye'nin ihracatındaki artış her geçen gün katlanarak devam ediyor. Başarılı ihracat politikasıyla dünyanın üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Türkiye bir günde yapılan ihracatta rekor kırdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş müjdeyi sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu. Bakan Muş "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız" dedi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle: