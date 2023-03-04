Son dakika: Bakan Soylu: Olağan dışı bir süreç yaşandı

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Yeni bir süreç başladı. Özellikle bu 10 ilde esnaflarımızda da ciddi tahribat oldu. Ticaret Bakanımızla da bu konuyu değerlendirerek, küçük esnafların canlanması için adımlar atılmaktadır. Köyün tarım hayatından tutun da süt meselesine kadar her şey takip edilmektedir. Sokak hayvanlarında da aynı durum söz konusu. Deprem bölgesinde 426 belediye görevlendirildi. Sadece Hatay'da 127 belediye var. Ne kadar büyük operasyon yürütüldüğünü ifade etmek için bunu anlatıyorum. Deprem bölgesinde 41 vali görevlendirildi. Bunların her birinin bir görevi var. Denizli Valimiz defin ve kimliklendirme, Erzurum Valimiz Aile Bakanlığımızla birlikte oranın koordinasyonlarını sağlayarak, ayni yardımların illeri sevkini sağlamaktadır. Erzincan Valimiz, Kızılay'la birlikte beslenme sürecinin tamamını, Amasya Valimiz de tüm belediyelerle birlikte kullanma suyu hatlarını takip ediyor,. Edirne Valimiz tüm sektörel ihtiyaçların giderilmesini sağlıyor. Konya Valimiz Hatay'dan başka illere gidecek vatandaşların tahliye süreçlerini ve konaklamalarını organize etmektedir. Diğer arkadaşlarımız da kendi görevlerini yapıyor.

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"13 BİN 62 SARSINTI MEYDANA GELDİ"



Sahada birçok arkadaşımız var. Bu söylediklerimin hepsinin alt birimi var. Aynı zaman Hatay'da 233 STK görev yapıyor. Bunların her birinin koordinasyonu da başka bir anlayışı ortaya koymaktadır. Burada muradım şu; yerkürenin en büyük depreminden bahsediyoruz, elbetteki bu bizim açımızdan önemli bir sonuç doğurdu. Bir sözü ifade etmem gerekir, 'Büyük acılar milletleri birleştirir'. Milletimiz büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Şu ana kadar 13 bin 62 sarsıntı meydana geldi. Bu olağandışı bir süreç. 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Toplamda 28 bin 300 enkaz var. Hatay'da ise 18 bin enkaz var. Toplam ağır hasarlı binanın dışında bina var. Yıkılacak ve acil yıkılacak binalardan sonra ağır yıkılacaklar tablosu da söz konusu. Acil yıkılacak binalar yıkılıyor. Enkaz kaldırma işlemleri de devam ediyor. Enkaz kaldırma ve acil yıkılacaklarda oran şuan yüzde 15. Bu orana kadar geldik. Deprem bölgesinde 332 çadır kent alanı oluşturuldu. Hatay'da ise 80. 209 konteyner alanı oluşturuldu. Hatay'da 21 bin 895 konteyner kurulumu planlandı. Katar'dan konteynırların bir kısmı geldi. Hatay'da toplam 3 bin konteyner kurulmuş oldu.

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Ev sahibi ve kiracı olarak onları oraya yerleştiriyoruz. Buradan sonra da orta hasarlı, evi yıkılacak olanlar da yerleşebilecekler. Kira ve taşınma paraları, kiracılar için 3 bin ev sahipleri için 5 bin yatırılmaktadır. Hatay'da bin 280 duş konteyner kuruldu. Burada şunun için ifade ettim. Bir taraftan barınma ihtiyacını gideriyoruz, bir taraftan halk sağlığına yönelik çalışıyoruz. 10 bine aşkın tuvalet bölgede. Bunların temizliğine her gün dikkat edilmektedir. Hatay'da okullarımızın bir bölümü açık vatandaşlarımızın barınması için. Deprem bölgesinde de böyle. Hatay'da okullarda 35 bin kişi barınmaktadır. Afet bölgesinde 1 milyon 652 bin kişi barınmaktadır. Köylerdeki nüfus arttı. Yıkıntının olmadığı köylerde nüfus 2-3 katına çıktı. Bunları gözeterek hizmetleri sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde, 860 bin 365 kişi tahliye edildi. Türkiye'nin her yerinde ciddi bir ev sahipliği yapıldı. Tespit edilen tahliye sayısı 2 milyon 145 bin.



'HATAY'DA SU YOK' İDDİALARI



Şebeke suları günlük ihtiyaçlarda kullanılıyor. Bu her gün takip ediliyor. İçme suyu ihtiyacı ise ambalajlı su ile sağlanmıştır. Hatay'a 1 milyon 200 bin adet su verildi. Dün akşamdan beri 'Hatay'ın suya ihtiyacı' var gibi bir şey çıktı. Öyle bir sosyal medya dalgası yayılıyor ki, hakikaten bu bizi üzüyor. Bu bazen bizi çalışmaktan da alıkoyuyor. Burada görev yapan arkadaşların moralini bozmak için çaba konduğu ortadadır. Birileri buradaki vatandaşlarımızın eksikliğini gidermek için çaba gösterirken, öbür taraftan da süreci manipüle etmek vicdanla bağdaşmıyor. 22 mahalleye su verilmiyor. Nasıl verilsin? 22 mahalle yıkık. Buranın suyunun ulaştırılabilmesi için hep birlikte çaba sarf ediliyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek vicdanla bağdaşmıyor. Yalanla yeni afetler ekliyor. Bunu da anlatmak durumundayız. Aksi takdirde farklı süreçle karşı karşıya kalıyoruz.

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Gözden Kaçmasın Pırlanta Apartmanı enkazı kaldırıldı! 13 kişiye ulaşılamadı Haberi Görüntüle

Binlere yardım TIR'ı geliyor. Kahramanmaraş'ta tuvalet sayısı 4 binin üzerine çıktı, Hatay'da var olan sayının iki katına çıkmamız lazım. Duş da öyle. Burada böyle bir ihtiyaç var. Bir de iç çamaşır ihtiyacı var. Su geliyor zaten. Esnaf teşkilatlarıyla konuşuldu. Onlarla koordineli çalışılıyor. 5 bin 400 geçici iş yeri sahiplendirildi. Ticaret Bakanlığımızla ortak çalışma ortaya konuyor. Hatay'da 2 bin geçici iş yeri planladı.



"ENKAZDAN ÇIKIP ÇALIŞAN İNSANLAR VAR"



Depremzede olup gönüllü olmak isteyenler de müracaat ediyor. Gönüllülere teşekkür ediyoruz. Yabancı ve yerli STK'lara teşekkür ediyoruz. Özellikle depremzede olup bu illerde yaşayan kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kolay iş değil. Enkazdan çıkıp çalışan insanlar var. Başka illerden gelenler de var. Bugün bir arkadaşımız şehit oldu. Ağaç üzerine düştü ve bir polisimiz şehit oldu. Binlerce personel burada çalışıyor. Psikososyal destek devam ediyor. Bir bilgi edindim. Milli Eğitim Bakanımız ile bu bilgiyi paylaştım. EBA için televizyon yerleştiriliyor. Çadır ve konteyner kentlerde kurulan destek alanları, özellikle kamu görevlilerimizin bunu yetiştirme çabaları bir program çerçevesinde yürütülmektedir 1 milyon 220 bin kişiye ulaşılmıştır.



CAN KAYBI 45 BİN 968'E YÜKSELDİ OLDU



1 milyon 61 bin aileye 10 bin TL ödeme yapıldı. Taşınma yardımları da başladı. 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var bunların içerisinde. 44 bin 235'i nüfus artı göçe tescil edildi. Her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil kimliklendirilmesi dahil savcılık raporları dahil hepsi gerçekleştirilmektedir. Ne rakam varsa milletimizle paylaşıyoruz. Bazıları 'rakamlar eksik söyleniyor' diyor. Bunu niçin eksik ve az söyleyelim. Her bir kişi bir hukukun parçasıdır. Ayrıca tarihe not düşmek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz da söz konusu. Her ilde her ilçede AFAD koordinasyon merkezleri, hasar tespit itiraz çadırları kuruldu. Bazen maddi hasarlar olabilir. Bunların hepsinin düzeltileceğini burada yaşayan vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Örneğin Hatay'da 17 müracaat merkezi var.



"1 YILIN SONUNDA ŞEHİRLER YENİDEN İHYA EDİLECEK"



633 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmış, 159 şahıs gözaltına alınmıştır. Sosyal medyada vatandaşlarımızı istismar edenler takip edilmektedir. Bir tek alıkonulma, kaçırılma vakası olmamıştır. Hele organ mafyası gibi bir durum, hiç söz konusu değildir. Allah bizi de milletimizi bu yalanlardan muhafıza etsin. 'Yanlış yapan gözaltına alınacak mı?' durumu da söz konusu. Tüm birimler aktif olarak çalışmıştır. Yurt dışına çıkış yasakları koyuldu. 791 şüpheli var. Bunun 249'u tutuklandı. Süreçler devam ediyor. Antakya'dayız şuan. Antakya'da yüzde 58'i yıkılmış, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı bina var. Bu büyük bir tahribat. Büyük bir sınavdan geçiyoruz. Önümüzde uzun ve zor bir yol var ama 1 yılın sonunda bu şehirler yeniden ihya edilecek. Bunu önümüzdeki 1 yıl içerisinde göreceğiz.