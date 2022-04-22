Son dakika... Bakan Soylu'dan Bursa ve İstanbul'daki saldırılara ilişkin açıklama: Failleri tespit ettik

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de "Gökhan Gerçek ile Özel Röportaj" programında soruları yanıtladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

(Bursa ve İstanbul'daki EYP'li saldırılar) Öncelikle bugün Jandarma 33. Dönem Komando Uzman Erbaş Mezuniyet Törenini yaptık. Tören devam diyor. Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Hem profesyonelleşme de hem de teknolojik olarak çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün olduğu bölgelere Türkiye çok büyük yığınaklar yaptı.

Elbette ki, terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar çok sayıda terör eylemi engellendi. İçerideki terörist sayısı 150'ye düştü diye operasyonlar bitmiyor. Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetmiştir, ancak mağaradadır ve mağaralarından çıkmaya korkmaktadırlar. Alan yayılması yaptık.

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Terör örgütünün talimatı şudur, kırsalda bu eylemleri gerçekleştirebilme kabiliyetini kaybettiniz, bunları metropollerde yapın, bize bir alan açmaya çalışın. Terör örgütü ses getirecek eylem peşinde. Bazı hücreler var.

"SALDIRILARIN FAİLLERİNİ TESPİT ETTİK"

Bursa'daki İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik. Bursa'daki eylemi MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG gerçekleştirdi. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgüt.

Biz yılbaşından itibaren 25 eylemlerini engelledik. Bir tanesinde 52,5 kiloluk patlayıcı ele geçirmiştik.

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

2019 seçimlerinde gündemde sanki Türkiye sığınmacıları kendi üretmiş gibi seçimin konusu hale getirildi. Muhalefet toplumu provoke etmek bunu bir siyaset haline getiriliyor. Alenen sığınmacı düşmanlığı yapılıyor. Türkiye'de 3 milyon 768 bin Suriyeli geçici sığınmacı var.

Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz. Biz tedbir almamış olsaydık bugün Türkiye'deki kaçak göçmen sayısı 10 milyonun üzerine çıkardı.

Türkiye yurt içinde tüm kaçak göçmenleri yakalıyor. Yakalanan 322 bin kişi geri gönderildi. Türkiye'den Avrupa'ya geçen kaçak göçmen sayısı toplam 638 bin kişi.

Yaklaşık 500 bin sığınmacı gönüllü döndü. Sığınmacılar gönüllü olarak geri dönmeli. Zorla gönderildiğinde uluslararası anlaşmalar ihlal edilmiş olur. Peki nereye geri döndüler? Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeye döndüler. Eleştirenlere soruyorum eğer TSK güvenli bölgeyi sağlamamış olsaydı sığınmacılar nereye dönecekti?

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İdlib, Cerablus bölgesi... Buralarda biriket ev projesi yapıldı. Aileler yerleştirildi. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. Güvenli bölgeyi Türkiye'deki Suriyelilerin yaşayabileceği, ekmek paralarını kazanabileceği bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.

Bir ülkenin göçmen politikası konusunda ne yapması gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Sınırımızın içince ve içinde kamplar oluşturduk. Göç merkezlerimizi ve geri gönderme merkezlerimizi kurduk.

"SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ YOK"

Bizim orada iç içe olduğumuz bölgeler var. Ticaret yapılan bölgeler var. Bahçeli'nin de ifade ettiğimi gibi "madem bayramda gidiyorlar orada kalsınlar" gibi. Milletimiz tarafından da bu söyleniyor. Yaklaşık 2-3 bayramdır pandemi nedeniyle biz bu gidişleri durdurmuştuk zaten. Öncesinde açmamızın sebebiyse şuydu, gitsinler güvenli bölgeleri görsünler ve yüzde 60'ı kaldı. Valiliklerimize bildirdik, bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.

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Güvenli bölgeyi tesis edeceğiz ve koyacağız. Türkiye'ye gelme cazibelerini azaltmamız lazım. Bunu sağladığımız bölgeler var, sağlayacağımız bölgeler var.

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VATANDAŞLIK VERİLEN SURİYELİ SAYISI

31 Mart itibarıyla Suriye uyruklu 200 bin 950 kişi vatandaş oldu, 113 bin 654'ü reşit. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Tamamen iç karışıklık çıkarmaya çalışmak.

Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.

Türkiye'deki demografik yapıyı değiştireceğini ve seçimlerin sonucunu değiştireceğini söylemek yanlıştır. Eğer biz sınır duvarları yapmazsak, kendi ülkelerine geri döndürmezsek o zaman demografik yapı değişir.

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İBB'DE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Hukuk nizamına ben de uymak zorundayım, tüm kamu kuruluşları da uymak zorunda. Kimsenin biz oy aldık, istediğimizi yaparız demeye hakkı yok. Kurumlar hukuka uymazsa müeyyidelerle karşı karşıya kalır. Biz hepsini denetliyoruz. Teftişlerimizi yapıyoruz. Biz Doğu ve Güneydoğu'da inceleme yapmamış olsaydık dağa çıkış oranları artardı.

DİAYDER davası var.

Terör örgütüyle irtibatlı kişilerin olduğu tespit edildi.

Bize diyorsanız ki yanlış varsa düzeltilmesin... Böyle bir imkan kimseye sağlanmaz. Belirlenen kriterler var, bu kriterlere göre alacaksın. Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorsun.

Bizim bir görevimiz var, yarın bize bunun hesabını sorarlar.

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Bu ülkenin nizamını korumak için attığımız her adımda hakaret yiyoruz.

Bir belediye başkanı sabahtan akşama kadar bakanlara hakaret ediyor. Sonra benim AFAD'ımın da Valinin yanına oturup program yapıyor.

GECE 12'DEN SONRA MÜZİK YASAĞI

Türkiye pandemiyle ilgili çok önemli tedbirler aldı. Türkiye netice itibarıyla önemli bir bölümünü geride bıraktık.

Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak bir çalışma yapıyoruz, bu çalışmanın sonucunu paylaşacağız. Teknik ekiplerimiz çalışıyor, ses, desibel nasıl olacak? Bize bir öneri getirecekler ve bunu değerlendireceğiz.

BİLDİRİ BÜYÜKELÇİYE GİTTİ İDDİASI

Devletin diliyle konuşurum, burası dedikodu makamı değil. Eski büyükelçi, AB büyükelçisine redaksiyon için gönderdi.

O büyükelçilerin haddine değildir bu. Siyaset oyun kurgulamak da onların haddi değildir. Seçime gidersiniz seçimde millet külahınızı önünüze düşürür. Yıllarca bu oyunlar, tezgahlar bu ülkede oynanmıştır. Bu ülkenin tek vasisi millettir.