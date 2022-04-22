Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı açıklaması

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Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



Bilim Kurulu’nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek. Önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklamış olacağız. Daha net bilgi vermesem iyi olacak.

Salgın giderek etkisini yitiriyor. Omicron varyantı ile birlikte hastane yükünün çok azaldığını biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. 3 çeşit aşımız vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Turkovac da üretilmeye devam ediyor. Tedarik sorunu yok. Özellikle bu dönemde, hele belli bir yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu asla ve asla ihmal etmemeleri gerekiyor.



Şuan Türkiye'de ilk pik'ten sonra hastne yoğunluğunun en az olduğu dönemi yaşıyoruz.