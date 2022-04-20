Son dakika... Maske zorunluluğu kalkıyor mu? 'En önemli' Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün yapılması beklenen en önemli toplantısı ertelendi.

'EN ÖNEMLİ BİLİM KURULU' HAFTAYA ERTELENDİ

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022

BAKAN KOCA 'EN ÖNEMLİ TOPLANTILARINDAN BİRİ' DEMİŞTİ

Bakan Koca geçtiğimiz hafta Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

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KRİTİK KARARLAR BEKLENİYOR

Toplantıda kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde olacak. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.