Son dakika... MİT duyurdu! PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

MİT, 20 Şubat 2022’de PKK-YPG Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobani kod Rodin Abdulkadir Muhammed ve YPJ Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten Dilar Halep kod Ranya Henan’ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
İki terörist de Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ediyordu. Verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumluydular.
Alınan bilgiye göre, MİT’in sahadaki ajanlarından derlediği bilgilerle düzenlenen operasyonda, iki üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ’nin ağır darbe aldığı belirtilmekte.
PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA SAYI 42'YE YÜKSELDİ
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/d9Bk9HW40d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2022