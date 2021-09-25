Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır içinde bugün itibarıyla terörist sayısının 189 olduğunu belirtti.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değildi. Sınırlarımızın ötesinde meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar.

Ağrı Dağı bizim de sırtımızı verdiğimiz zaman güç ve güven duyduğumuz bir dağdır. Bizim kuvvetimizdir, şiirimizdir, şarkımızdır. Bu yılın ortasına kadar Ağrı Dağı’na çıkmıyordu. Ağustos ayında Ağrı Dağı’nın zirvesinden altına kadar her gün 600 kişinin kamp yaptığı Ağustos ayının sonuna kadar bir tablo ortaya kondu; güvenlik ve huzur. Bunu elimizden kaçırmamalıyız. Manipülasyon ve spekülasyonların aleti yapmamalıyız.

Ben Tunceli Kutu Deresi’ni bilirim, Ali Boğazı’nı da Kato Dağını da bilirim. Kutu Deresi ile Ali Boğazı’nda 2 bin PKK’lı terörist eğitim yapıyor, halaylar çekiyordu. Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değildi. Sınırlarımızın ötesinde meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar.