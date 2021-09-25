Son dakika: MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.