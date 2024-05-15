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PAOK, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'u dağıttı! Şampiyonluk umudu kalmadı

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#Fatih Terim#Panathinaikos#PAOK
PAOK, Fatih Terimin çalıştırdığı Panathinaikosu dağıttı Şampiyonluk umudu kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 22:05

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını matematiksel olarak yitirdi.

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a konuk olan Panathinaikos, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi PAOK'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Taison, 72 ve 90+2. dakikada Andrija Zivkovic ve 89. dakikada Vieirinha kaydetti. 

Panathinaikos'un tek golü ise 78. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.

Bu galibiyetle puanını 77 yapan PAOK, AEK'in 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 71 puanda kalan Fatih Terim'in Panathinaikos'u ise şampiyonluk şansını yitirdi.

Gecenin diğer maçında ise Olympiakos, konuk ettiği AEK'i 2-0 mağlup etti. 

PAOK, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun son haftasındaki Aris mücadelesinde 1 puan alması durumunda 5 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek.

PUAN DURUMU

1- PAOK - 77 p
2-  AEK Atina - 75 p

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3- Olympiakos - 73 p
4- Panathinaikos - 71 p

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#Fatih Terim#Panathinaikos#PAOK

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