Galatasaray'da iki yıldız gözden çıkarıldı

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Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılı ekipte, takımdan ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor.

Sezon başında Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentilerin altında kaldı.

TRT Spor'un haberine göre; İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.

Takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu da Tete...

Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ın, Tete'ye ilgisi olduğu ifade edildi. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu başka bir takıma kiralama ihtimalini de düşünüyor.

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Bu sezon 43 resmi maçta 3 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi.