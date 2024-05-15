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Galatasaray'da iki yıldız gözden çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Zaha
Galatasarayda iki yıldız gözden çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 18:53

Sezonun sonuna yaklaşılırken Galatasaray'da transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.

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Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılı ekipte, takımdan ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor.

Sezon başında Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentilerin altında kaldı.

TRT Spor'un haberine göre; İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.

Takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu da Tete... 

Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ın, Tete'ye ilgisi olduğu ifade edildi. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu başka bir takıma kiralama ihtimalini de düşünüyor.

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Bu sezon 43 resmi maçta 3 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi.

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#Transfer#Galatasaray#Zaha

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