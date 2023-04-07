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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Terörist#Operasyon
Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: PKKnın sözde komutanı etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 11:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Alandüz Bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi. PKK’nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu' kapsamında; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesinde operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat, jandarma komando, jandarma silahlı insansız hava aracı ve jandarma insanlı keşif uçağı desteği ile yapılan operasyonda; silahlı çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristin; Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alan 'Alişer İntikam' kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edildi.

BAKAN SOYLU: ALANDÜZ BÖLGESİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Alandüz Bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi. PKK’nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık" ifadelerini kullandı.

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#PKK#Terörist#Operasyon

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