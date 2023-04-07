Bolvadin Fayı'nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor

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Afyonkarahisar'da 3 Şubat 2002'de meydana gelen 6.0 ile 6.3 büyüklüğündeki depremler Çay, Sultandağı ve Bolvadin ilçelerinde yıkıma neden oldu. Depremde 42 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina hasar aldı. Kayıtlara 'Çay depremleri' olarak geçen felaketin ardından Bolvadin ilçesinde yarıklar oluştu, yüzey deformasyonları görüldü. İlçeye bağlı Dipevler köyü bölgesinde, bunlara ek olarak yerleşim alanları ile evlerde çatlaklar oluştu. Dipevler'deki birçok evin duvarında, kolonlarında ve zemininde derin çatlaklar ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlikleri iyice artan köy sakinlerini bu kez de yerleşim yerlerine doğru yuvarlanan kayalar korkuttu.

BOLVADİN FAYI'NIN BAŞLADIĞI NOKTA

1 Nisan günü dağdan kopan kayalar yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Metrelerce ilerleyen dev kayalar vatandaşların arazilerine kadar gelirken, bölge yaşayanları kayaların evlerine zarar vereceği endişesi yaşamaya başladı. Kaya kopmaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak'ın 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğunu söylediği Bolvadin Fayı'nın başladığı noktada yaşandı. Bu bölgedeki kaya kopmaları sonrası bazı kayalarda da yarıklar oluştu. Kayaların kopma riskinin devam ettiği söyleyen bölge sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Köylüler yüzlerce kilo ağırlıktaki kaya parçalarının insanlara zarar verebileceğini vurguladı.

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"EVİMİN ÜZERİNE GÖÇECEK DİYE KORKUYORUM"

Köylülerden Turhan Sarıçiydem, olay nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Akşam saatlerinde evimde otururken bir gürültü duyduk, deprem oluyor zannettik. Çoluk çocuk dışarı çıktığımızda evimin çevresinde bulunan kaya parçalarının yollara savrulduğunu gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Bazı kaya parçaları da ayrılmak üzere ve evimiz tam dibinde. Evimin üzerine göçecek diye korkuyorum. Büyük bir yarık oluşmuş. Hayatımdan ve çocuklarımın hayatından endişeliyim" dedi.

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"BİR SÜRÜ HANEMİZ TEHLİKEDE"

Şemsi Altındağ da hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları için köyde yaşamak zorunda olduklarını söyleyerek, "Gece yarısı deprem oluyor sanarak dışarı çıktık. Baktığımızda kaya parçalarının hepsinin yuvarlandığını gördük. Canımız, hayvanlarımız tehlikede. Bir sürü hanemiz tehlikede. Kaya parçaları nedeniyle hepimiz sıkıntıdayız ve çocuklarımızın hayatından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.