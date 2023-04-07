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Kocasının çayına zehir katan kadın suçüstü yakalandı! Gizli kamera görüntüleri mahkemede...

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#Abd#Çay#Zehirleme
Kocasının çayına zehir katan kadın suçüstü yakalandı Gizli kamera görüntüleri mahkemede...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 09:47

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki dermatolog Yue “Emily” Yu, büyük jüri tarafından kocasını zehirlemeye çalışmakla suçlandı. Orange County Bölge Savcılığı'na göre, kadın kocasının mutfağa yerleştirdiği gizli kamera sayesinde suçüstü yakalandı

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Kadının radyolog olan kocası Jack Chen, 2022 yılının Nisan ayında rahatsızlanınca karısından şüphelenmeye başladı.“Limonatamda kimyasal bir tat fark etmeye başladım." diyen adam doktora gidince mide ülseri ve yemek borusu iltihabı teşhisi aldı.

ADAMIN İÇECEKLERİNE LAVABO AÇICI SIVI DÖKÜYORMUŞ

Hastalığı ile içeceğindeki tuhaf tadın bağlantısı olup olmadığını öğrenmeye çalışan adam karısından habersiz mutfağa gizli kameralar yerleştirdi. Kamera görüntüleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Karısı adamın içeceklerine lavabo açıcı bir sıvı döküyordu.

Karısının kendine hazırladığı çaydan örnek alan ve bunların LAVABO AÇICI ile uyumlu olduğunu analiz ettiren adam karısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yu 18 Ağustos'ta tutuklandı.

Kocasının çayına zehir katan kadın suçüstü yakalandı Gizli kamera görüntüleri mahkemede...

GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNDU: 3 KEZ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI

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Chen, mahkemeye sunduğu delillerle 10 yıllık karısının kendisini 3 kez zehirlemeye çalıştığını öne sürdü.

11 ve 18 Temmuz tarihli görüntülerde kadının kocasının içeceğine kimyasal maddeyi kattığı açıkça görülüyor.

Chen savunmasında “Bu video karımın lavabonun altından kimyasalı çıkartıp içeceğime dökmek için kapağını açtığını ve ardından etiketi çıkarıp yerine tekrar koyduğunu gösteriyor.” derken kadın kendine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

46 yaşındaki dermatoloğun avukatı Scott Simmons çiftin boşanma aşamasında olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Kocasının çayına zehir katan kadın suçüstü yakalandı Gizli kamera görüntüleri mahkemede...

KADININ AVUKATI: KİMYASALI KARAINCA SORUNU İÇİN KULLANIYORDU

Drano isimli lavabo açıcının keskin bir kokusu ve güçlü tadı olduğunu iddia eden avukat adamın bunu fark etmemesinin imkansız olduğunu ileri sürerek, "Zehirlendiğini düşündüğünde doktoru aramak yerine avukatını arıyor. Tedavi için acil servise gitmiyor." dedi.

Avukat ayrıca kadının Drano isimli kimyasalı evdeki karınca sorununu çözmek için kullandığını belirtti.

Kocasının çayına zehir katan kadın suçüstü yakalandı Gizli kamera görüntüleri mahkemede...


8 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

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Aile içi şiddet suçlaması ile karşı karşıya kalan kadının ilk davası 18 Nisan'da görülecek. Adli tıptan gelen sonuçlar sonrası mahkeme kadının suçlu olduğuna yarar verirse Yu, 8 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Çiftin iki çocuğunun velayeti de mahkeme sonucuna göre belirlenecek. 

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