Son dakika: Bakan Pakdemirli sıcak gelişmeyi paylaştı

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

* 125 yangından 117'si kontrol altına alındı.

* Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı zerzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak 1 İHA 17 helikopter, 93 itfaiye 55 ambulans 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor.



* Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tedbiren 6 mahalle boşaltıldı.



* Yaşlı insanlar kolay kolay evlerini bırakmak istemiyorlar. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olunmaması gerekiyor. Zorla teyzeyi ikna ettik. Şunu da söyledim. Muhtemelen bir şey olmayacak ama yine de burayı siz terk edin.



* Gökbel köyünde bu olayı yaşadıktan sonra söylediğim alana alevler geldi ve kısmi zarar uğradı.



* Yangınlarla mücadelemiz son derece cansiperane devam ediyor. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen yangının devam edeceğini sabah saatlerinden tespit ettik. Çalışmalarımızı ona göre planladık.

* Tabii ki yangın hâlâ sürüyor. Özellikle yangının bittiği alanlarla zarar gören vatandaşlarımızla ilgili normal hayata döndürme konusunda neler yapılır onun için toplantı gerçekleştirdik.



* Yangın faaliyetlerimiz, teknik çalışmalarımızın yanında vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bu çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da %70'ini bitirdik.

* Türkiye'deki bu yangınlarda son 28 Temmuz'dan gerçekleşen yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik.. Bu durum hepimizi Türkiye'yi üzüyor. Sadece canlılarımız gitmedi. Hayvanlarımız da gitti. Onlar da can. Ağaçlar için de üzülüyoruz. Hepsi can. Devam eden yangınların tümüne havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor.



BELEDİYELERE ÇAĞRI

* Özellikle 4-5 günlük yangınların bilançosunda durumun büyümesinde belediyelerimizin katkıları sonsuz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma yürütüyoruz.



* Belediyelerimize şu çağrıyı yapıyorum. Hem devam eden yangınlar hem de yangınlar sonrası toplantı yapıp, sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl götürürüzün çalışmasını yapmalıyız. Siyasetten ayrı bir çağrıdır bu.

* Bu yangından sonra oturup Belediyelerimizle çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması için buradaki kapasiteyi daha iyiye getirmeyi konuşuruz.



* Çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dün 15 kişi ölümden döndü. Bu mücadele siyaset üstü bir mücadele. Tüm belediyelere, AFAD'a kardeş ülkelere sağlık çalışanlarına, ekiplere su yemek taşıyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.



* İnşallah ilk yağmurlarla beraber "Geleceğe nefes" kampanyasının bir benzerini 84 milyonun katılımıyla bu alanları yeşillendirme gayreti içinde olacağız.



KAYIPLARIMIZ

Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yanarak ölmüştü.

Orman işçileri Erdal Tokla (37) ve Yaşar Cinbaş (53) Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken devrilen arazözde yanarak hayatını kaybetmişti.

Yusuf Demirli de Manavgat'ta afet bölgesine yardım götürmek isterken kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Manavgat'a bağlı Kalemler Mahallesi'nde ise kendilerinden haber alınamayan Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann çiftinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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