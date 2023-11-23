Son dakika... Bakan Özhaseki: Türkiye deprem ülkesi herkesin bilmesi gerekiyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'de açıklamalarda bulunuyor. Bakan Özhaseki'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Malatya'da deprem olduğunda biz Adıyaman'daydık. Kısa bir mesafe içerisindeydik. Salonda Adıyamanlı Belediye Başkanları, siyasiler, sivil toplum örgütleri ile bir toplantı tertip etmiştik. O sıra bir deprem oldu. Salonda bir anda insanlar bir telaşla kalktılar.

Şunu bir kere herkesin bilmesi gerekiyor, Türkiye bir deprem ülkesidir, nokta. Bunun tartışması yok. Bilim adamları Himalayalar'dan başlayarak, Alplere doğru uzanan çizgi üzerinde 5 ülke vardır diyorlar. Bunlardan bir tanesi de Türkiye.

Deprem bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm inşa edilecek.

TOKİ yüz akımız oldu. Bu konutları yapmaya devam ediyorlar. 2 ay önce Deprem Şura’sını topladık. Türkiye’nin deprem gerçekliğinin üzerine tartıştık. Çelik sisteme geçiş doğru olur üzerine bir durum oldu. Çünkü çelikler sıkı şekilde tutturuluyor. Çelikten yapılan evlerin yıkılma ihtimali çok zor. Bir taraftan da kış günlerinde bile yapılabiliyor.

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Köy evlerinin bir kısmı teslim edildi. Bir kısmını da çelik yapacağız ihalelerini yaptık. İnşallah 6 ay içinde köy evleri bitmiş olacak.

Yerinde dönüşüm ile muradımız şu. İnsanlar doğup büyüdükleri yerde yaşamak istiyorlar. Yapıya yasak yerler var asla vermiyoruz orayı. Fay kırıklarının olduğu yerlerde yapı yasağı var, bu artık kırmızı çizgimiz.

Vatandaşa kolaylık olsun diye vergi harç istemiyoruz, mühendislik hizmetleri bizim tarafımızdan verilir, anlaştığınız kişiler yarıda bıraktı gittiyse biz tamamlayacağız sözlerini veriyoruz.

100 metrekarelik bir evin maliyeti 1.5 milyon lira. Biz size bunu verelim diyoruz. Anlaşın böyle devam etsin diyoruz. 1.5 milyon liralık konutun yarısını biz karşılıyoruz. 10 katlı binada 6'sı bir araya gelirse yıkıp yapabilirler. 245 bin kişi 'Yerinde dönüştürmek istiyoruz' dedi.

Ahırsız köy eviyse 750 artı 750 bin lira ile evini yapsın. Ahır varsa 1 milyon lira kredi verelim ahırını da yapsınlar istiyoruz. Metrekare yükseldikçe miktar da artıyor.