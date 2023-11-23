Son dakika... Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi...

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17:46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 km olarak açıklandı.

Depremin ardından saat 17:49'da 4.7 büyüklüğünde bir artçı gerçekleşti.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR

İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem sonrası, 'Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' açıklamasında bulundu.

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MALATYA VALİSİ YAZICI: YIKILMAYAN HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 112, Emniyet ve diğer kurumlarımıza bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Yıkılan ve hasar gören bina henüz bildirilmedi. Ağır hasarlı binaların yüzde 63'ünü yıktık. Az da olsa yıkılmamış olanlar var. Hemşerilerimizden çok rica ediyorum yıkılmayan ağır hasarlı binalardan uzak dursunlar." şeklinde konuştu.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ"



Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın CNN TÜRK'te yaptığı açıklama şöyle:

Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmedi. Vatandaşta büyük tedirginlik yarattı. Geçen de bir deprem yaşamıştık, şimdi de 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Vatandaşlar korkuyla sokağa çıktı. Temennimiz olumsuz bir şeyin intikal etmemesi. Hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Şu ana kadar hasar bildirimi yok. Olduğunda da bunların gereğini yaparız. Şehrimizin her noktasında üslerimiz var.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: Telefon trafiğimiz baya yoğun. 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşamış olduk. Tüm arkadaşlarımız gerekli bağlantıları kuruyorlar. Artçı bir deprem olarak düşünüyoruz. Şu an yıkılan bina yok. Can kaybı noktasında da bir bilgi ulaşmadı. İnşallah ulaşmaz. Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

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"BU TÜR DEPREMLERİN OLMASI NORMAL"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bu deprem sığ derinlikte meydana gelen deprem. Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem. Bunun ardından bir artı deprem daha oldu. Bu bölgenin şöyle bir özelliği var. Bu fay Doğu Anadolu fayı. 2020 Elazığ Sivrice depreminden sonra gerilim Pütürge'ye doğru taşınmıştı. 2023 depremi olmadan önce Pütürge'de, sonra Batı'ya doğru bir gerilim olduğunu söylemiştik. Ondan sonra 2023 depremi oldu. Faylanmanın ucu bu bölgeye kadar geldi. Bu bölge 2020 depremi ile 2023 depremi arasındaki bir bölgeye karşılık geliyor. Bu taraflarda bu tür depremlerin olması normal. Bu depremin artçı bir deprem olacağı görüşünü taşıyorum. Bölgedeki hasarlı binalara daha çok zarar verebilir hatta yıkılmasına sebep olabilir. Kandilli'nin verdiği yer Adıyaman Sincik'e doğru. AFAD da Battalgazi'ye doğru. Battalgazi'ye doğru olan doğru olsa Battalgazi'ye düşmez. Oldukça uzak bir bölge. Sanki bu fay Doğu Anadolu fayı ve onun üzerinde gibi. Battalgazi ile Kandilli'nin verdiği merkez üssü arasında bayağı fark var. Ve bu durum yorum farklılığı getiriri. Battalgazi Doğu Anadolu fayı üzerinde değil. Ben merkez üssünün düzeltileceğini düşünüyorum. Battalgazi biraz daha Kuzey'de. Battalgazi'deki yer artçı deprem olmaz. Battalgazi'de meydana geldiyse müstakil bir depremdir. Battalgazi'de büyük fay sistemleri yok. Battalgazi'de ufak ve yeni fay sistemleri var. Kandilli'nin merkez üssü doğru ise Doğu Anadolu fayı üzerine düşüyor. Bu depremin ardından daha büyük deprem olabileceğini söylemek mümkün değil. Bunu kimsenin bilme şansı yok. Biz sadece gerilimin olduğu potansiyelleri söylüyoruz.

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AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

Depremler sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.