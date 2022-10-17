Son dakika... Bakan Özer: Maden işçilerinin evlatlarının tüm eğitim masrafları karşılanacak

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Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı konuşmada Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında 14 Ekim’de meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 41 maden işçisine Allah’tan rahmet diledi. Yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte ilk andan itibaren tüm ekibimiz oradaydı. Yaraları sarmak için, kalanların konaklama imkanlarına destek olmak için tüm okullarımızı, yurtlarımızı açtık ve sürekli sıcak yemek çıkarttık. Bakanlığımızdaki tüm rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, okuldaki diğer öğrencilerimize de psikolojik olarak destek olmak için hemen sahaya gittiler” ifadelerini kullandı.



41 şehidin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanacağı bilgisini paylaşan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak, onları yalnız bırakmayacağız” dedi.

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“EN MAĞDUR OLAN OKULLARIN BAŞINDA İMAM HATİP OKULLARI GELİYOR”



İmam hatip okullarının ardında bıraktığı hikayelerin unutulmaması gerektiğini belirten Bakan Özer, şunları aktardı:



“Belki de eğitim sistemimizdeki en mağdur olan okullardan bir tanesinin başında imam hatip okulları, sonra meslek liseleri geliyor. Bu iki okula, özellikle imam hatip lisesine inanılmaz müdahalelerle, hayat bulmaması için entrikalar yaşandı bu ülkede. O günlerdeki çabalara, emeklere baktığımız zaman şunu düşünüyorsunuz; bu insanlar neden bu kadar eziyete uğradılar. Onların talep ettikleri şey sadece normal eğitimin yanında dini eğitim veren okulların da eğitim sisteminde olmasıydı. Bu talep neden sürekli ertelendi, neden korkuluyordu ve korkulan şey neydi.”



Başörtüsü, katsayı, imam hatip okullarına yapılan engellerin olduğu zamanların kolayca unutulmaması gerektiğini dile getiren Bakan Özer, o dönemlerin zorluğundan bahsetti. Özer, “Bir ülke kendi çocuklarının başörtüsüyle, eğitimle buluşmasının önüne başörtüsü ve kılık kıyafet engeli çıkartıyor.



Yükseköğretim kurumlarının önünde acı hikayeler ortaya çıkıyor. Polisle kadınlarımız ve kızlarımızın karşı karşıya getirilmesi. Anayasal hak olan eğitim hakkından mahrum bırakılmaları.



O günlerden sonra imam hatip okullarımız öğrenci bulamaz hale geldi. Kendisini imam hatip davasına adamış olan yiğit insanlar, öğrenci bulabilmek için köy köy gezmeye başladılar. Bunlar çok kolay unutuluyor” ifadelerini kullandı.



Bakan Özer, başörtüsü, katsayı, imam hatip okullarındaki öğrenci ve okul artışında gösterdiği çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine 1 milyon 350 bin lira yardım yapılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabb'imden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle özellikle ilk etapta bir karar daha aldık; o da 500 artı 500 olmak üzere, devlet ve ilgili bakanlıklarımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında yine bir diğer bakanlığımız olan Çalışma Bakanlığı'mız 100, Aile Bakanlığı'mız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız" demişti.