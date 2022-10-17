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Son dakika...Bartın'daki maden kazasını 6 savcı soruşturacak

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Amasra#Maden
Son dakika...Bartındaki maden kazasını 6 savcı soruşturacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 11:58

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseltildi. Tüm arama ve el konma işlemleri tamamlandı, teknik cihazların incelenmesine başlandı. 

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TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında cuma günü meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 6'ya çıkarıldı. Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı ise 3 ay geçici süreli yetki ile soruşturmada görevlendirildi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Amasra'da yaptığı açıklamada ilgili tahkikatın Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Bu olay, bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı, bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç; maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa, bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem Adli Tıp'tan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir. Bundan sonra da bu tahkikatı, biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiğim gibi bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmamasını özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

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ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 kişinin yaşamını yitirmesi, 11 kişinin de yaralanması ile ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personelden oluşan özel bir ekip görevlendirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, olayın yaşandığı bölgedeki arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

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Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konulduğu ifade edilerek, "maden kazası sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 5 cumhuriyet savcısı ile 4 bakanlık müfettişinin görev aldığı soruşturma tahkikatı kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personellerden oluşan özel ekiple soruşturma kapsamında tüm arama ve el koyma işlemleri tamamlandı. Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince el konuldu" denildi.

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#Bartın#Amasra#Maden

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