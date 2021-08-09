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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Bakan Özer açıkladı! Öğrencilerin yüzde 98'i liseye yerleşti
GeriGündem Son dakika: Bakan Özer açıkladı! Öğrencilerin yüzde 98'i liseye yerleşti
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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Özer açıkladı! Öğrencilerin yüzde 98'i liseye yerleşti

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Son dakika: Bakan Özer açıkladı! Öğrencilerin yüzde 98'i liseye yerleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98’i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.

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BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

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