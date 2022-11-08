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Son dakika... Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi

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#Ankara#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 16:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp kriziyle koronavirüs aşısı arasında bağlantı olduğu iddiasına "Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım" yanıtını verdi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemelerle ilgili olarak da "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" ifadesini kullandı.

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Bakan Koca, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin, "Bu dönemde salgın bitecek, diye beklemeyelim. Sayılarının giderek azaldığını biliyoruz, 2 binli rakamlara geldi ama son 4 günde kısmi bir artış var. Şu anda 2 bin 700'ler, 2 bin 800'ler civarında. Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık Covid korkusuyla yaşamayalım. Bu salgının devam edeceğini, nasıl bulaştığını, Covid'le birlikte yaşamı artık öğrendik. O nedenle ileri yaşta olan, risk grubundaki vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmalarını, aralık ayına hatırlatma dozunu yaptırarak girmelerini ve özellikle riskli kişilerin toplu yerlerde maske takmalarını öneriyoruz" dedi.

'HERKES TEŞVİK ALACAK'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemeler ve 1'inci basamakta ek ödeme yapılıp yapılmayacağıyla ilgili, "1'inci basamakla ilgili teşvik verilmesi doğrultusunda bir çalışmamız vardı. Onunla ilgili çalışma, maliye ve bütçe stratejiden geçti. Sayıştay'dan da dün geçti. Sanırım 1-2 gün içinde yayımlanmış olur.

Son dakika... Bakan Kocadan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi

Hem 1'inci basamak hem de eczacı arkadaşlarımızla ilgili hem tabanın hem teşvik oranlarının değiştiği bir yönetmelik değişikliği 1-2 gün içinde yayımlanır. Dolayısıyla bu çerçevede herkes teşvik almış olacak" ifadelerini kullandı.

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'YENİ BİR TEDİRGİNLİK OLUŞTURMAYALIM'

Bakan Koca, Covid ya da aşının ilerleyen süreçte kalp krizi riskini artırdığını iddialarına ilişkin de "Yeni bir tedirginlik oluşturmayalım. Bunun yer yer gündeme taşındığını biliyoruz. Ama elimizde bunun kalp damar sorunlarının artışına yol açtığına dair bir veri olmadığına emin olalım. Bunun için de bir tedirginlik oluşmamasına gayret edelim" dedi.

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#Ankara#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca

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